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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

27.05.2022 09:54
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Un
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,60 3.734.999 % 10,00  
HATEK 21,34 42.482.952 % 10,00  
AKSA 54,35 301.463.755 % 9,98  
ULUUN 13,79 190.930.693 % 7,07  
KARSN 6,85 2.340.496.896 % 7,03  
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16:10 Alış Satış %  
Dolar 16,2683 16,2782 % -0,43  
Euro 17,4361 17,4509 % -0,62  
Sterlin 20,5874 20,6906 % 0,20  
Frank 17,0075 17,1100 % 0,18  
Riyal 4,3471 4,3689 % 0,06  
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16:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 9,31  
Altın Gr. 977 977 4,50  
Cumhuriyet 6.494 6.592 33,00  
Tam 6.462 6.625 31,31  
Yarım 3.123 3.205 15,14  
Çeyrek 1.567 1.602 7,57  
Gümüş.Ons 22,31 22,35 0,32  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 0,16  
B. Petrol 114 114 -0,43  
Seans Raporu 16:10
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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