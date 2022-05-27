***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıFavori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih27/05/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği A.Ş. arasında Çukurova Havalimanı Projesi elektrik tesisat işleri için 8.800.000 EUR+KDV olmak üzere bugün (27.05.2022) yeni bir sözleşme imzalanmıştır.Şirket'in bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş.'nin imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla 182.758.400 TL (KDV Dahil)'dir.Bu bildirimle birlikte Çukurova Havalimanı Projesi'nin Mekanik ve Elektrik işleri için Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 348.881.632 TL (KDV Dahil) olmuştur.İş süresi 2022 yıl sonu olarak planlanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032863BIST