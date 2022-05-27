***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.05.2022 09:54
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği A.Ş. arasında Çukurova Havalimanı Projesi elektrik tesisat işleri için 8.800.000 EUR+KDV olmak üzere bugün (27.05.2022) yeni bir sözleşme imzalanmıştır.
Şirket'in bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş.'nin imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla 182.758.400 TL (KDV Dahil)'dir.
Bu bildirimle birlikte Çukurova Havalimanı Projesi'nin Mekanik ve Elektrik işleri için Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 348.881.632 TL (KDV Dahil) olmuştur.
İş süresi 2022 yıl sonu olarak planlanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032863
BIST