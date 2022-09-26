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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.09.2022 12:36
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%1
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ve bağlı ortaklığının cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

     RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için yeni bir ihale gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. yapılan ihaleye yeni bir teklif vermiş, işveren RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından bugün(26.09.2022) yapılan bildirim ile söz konusu ihalenin aşağıda detayları verilen şekliyle lehimize sonuçlandığı bildirilmiştir.
-        Birleşim Mühendislik, Mekanik tesisat işleri için 12.675.000 EUR+KDV, 189.997.552 TL+KDV,
-        Erde Mühendislik, Elektrik tesisat işleri için 7.530.059 EUR+KDV, 209.715.478 TL+KDV 
        
olmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır. 
Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli ihale kurları ile toplam 909.330.558 TL (KDV Dahil)'dir.
İş süresi 9 ay olarak planlanmıştır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065190


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