***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.08.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan halka arz izahnamesinde yer aldığı üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.07.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde1. "Denetimden Sorumlu Komite"nin kurulmasına, tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle bu komitenin iki (2) üyeden oluşmasına, başkanlığa Alev Dumanlı ve üyeliğe Gültekin Portioğlu'nun seçilmesine,2. "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin kurulmasına, bu komitenin üç (3) üyeden oluşmasına, başkanlığına Alev Dumanlı (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi), üyeliğe İbrahim Biner (Yönetim Kurulu üyesi) ve Kadriye Yılmaz'ın (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi) seçilmesine,3. "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına, bu komitenin iki (2) üyeden oluşmasına, başkanlığa Alev Dumanlı (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi) ve üyeliğe Ebru Didar Baykan'ın (Mali İşler Müdürü) seçilmesine,4. "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerinin de sermaye piyasası mevzuatı uyarınca "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,5. Kurulan "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin ekte yer alan görev alanları ve çalışma esaslarının kabul edilmesine,karar verilmiş olup, komitelerin "Görev ve Çalışma Esasları" ekte yer almaktadır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965485BIST