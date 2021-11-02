***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.11.2021 14:22
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.11.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde daha önce 29.07.2021 tarih ve 27 sayılı yönetim kurulu toplantısında iki (2) üyeden oluşmasına karar verilen "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin üye sayısının üçe (3) çıkarılmasına ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Gültekin Portioğlu'nun üye olarak Komite'ye seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973955
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|YKBNK
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|TSPOR
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|% -0,31
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|10,4623
|% -0,45
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|Riyal
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|2,5455
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|-1,52
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|549
|549
|-0,78
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|Cumhuriyet
|3.627
|3.682
|7,00
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|Tam
|3.609
|3.700
|6,47
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|Yarım
|1.744
|1.790
|3,13
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|Çeyrek
|875
|895
|1,56
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|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
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|B. Petrol
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|84,69
|-0,02
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