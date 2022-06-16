***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Kadriye YILMAZ'ın yerine,16.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Ayşe YILDIRAN YÜKSEL'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Komitenin son hali şu şekildedirKurumsal Yönetim KomitesiAlev DUMANLI (Başkan)İbrahim BİNER (Üye)Ayşe YILDIRAN YÜKSEL (Üye,)Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037771BIST