***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.06.2022 18:20
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Kadriye YILMAZ'ın yerine,16.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Ayşe YILDIRAN YÜKSEL'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Komitenin son hali şu şekildedir
Kurumsal Yönetim Komitesi
Alev DUMANLI (Başkan)
İbrahim BİNER (Üye)
Ayşe YILDIRAN YÜKSEL (Üye,)
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037771
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
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|: 2.536
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1.028,08
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,64
|3.650.922
|% 9,55
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2914
|17,3012
|% 0,37
|
|Euro
|18,2474
|18,2855
|% 1,48
|
|Sterlin
|21,2758
|21,3825
|% 1,78
|
|Frank
|17,8259
|17,9333
|% 3,30
|
|Riyal
|4,5992
|4,6223
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|12,12
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|11,35
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.800
|6.926
|55,00
|
|Yarım
|3.338
|3.387
|26,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.693
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,14
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|B. Petrol
|118
|118
|-0,42
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