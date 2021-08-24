***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 05.08.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin de ilgili bölümlerinde yer aldığı üzereŞirketimizin ortakları Mesut Altan ve İdris Çakır tarafından 22.06.2021 tarihinde verilen taahhütnamede Şirket'in halka arz izahnamesinin SPK tarafından onaylandığı tarih itibarıyla adı geçen ortakların Şirket'e olan borçlarını, Şirket paylarının halka arzında ortak satışı kapsamında ortaklar tarafından satılacak paylar karşılığında elde edilecek fon ile kapatılacağı taahhüt edilmiştir.Bu çerçevede Şirketimiz paylarının halka arzını takiben, ortaklardan Mesut Altan tarafından yapılan 14.498.124,95 TL, İdris Çakır tarafından yapılan 15.975.069,82 TL olmak üzere toplamda 30.473.194,77 TL tutarındaki nakit ödeme 24.08.2021 tarihi itibarıyla Birleşim Mühendislik hesaplarına aktarılmış olup, Şirketimizin mevcut durum itibarıyla ortaklardan alacak bakiyesi bulunmamaktadır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960205BIST