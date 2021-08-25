***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2021 17:53
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.07.2021 tarihli 2021/27 sayılı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilen gelirin %40'ına tekabül eden 74.745.888 TL'nin, 30.000.000 TL'lik kısmı ile bağlı ortaklığımız Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 44.745.888 TL'lik kısmı ile de Birleşim Mühendislik A.Ş.'nin kısa vadeli banka kredileri 25.08.2021 tarihi itibarıyla ödenmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960450
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.452
18:058,3786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0185
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
18:059,8594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0338
|Açılış
|: 9,8500
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|Önceki Kapanış
|: 9,8750
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9,9110
En Düşük
9,8227
18:05482,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,72
|Açılış
|: 482,04
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
480,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|902.160
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|11.174.555
|% 9,25
|
|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|552.875
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|99.390.988
|% -9,99
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|AGYO
|4,10
|19.175.599
|% -9,89
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,63
|665.097.648
|% -0,78
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|257.731.817
|% 2,80
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,55
|422.925.671
|% -1,16
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3724
|8,3786
|% -0,22
|
|Euro
|9,8549
|9,8594
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,4689
|11,5264
|% -0,21
|
|Frank
|9,1345
|9,1895
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2278
|2,2389
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-13,69
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,69
|70,69
|0,28
|