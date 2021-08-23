***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi
23.08.2021 18:06
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
23/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında bugün (23.08.2021) Aydınlı Hazır Giyim Hadımköy Depo Mekanik Tesisat yapım işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 27.500.000 TL +KDV dir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960069
BIST
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|BRLSM
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|576.376.805
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|ALCAR
|323,80
|98.050.520
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|AYCES
|57,25
|2.346.783
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|
|BASGZ
|24,68
|157.641.151
|% 9,98
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|EUKYO
|6,22
|10.440.439
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|PENTA
|86,40
|7.774.929
|% -9,95
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|DAGI
|3,77
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|% -7,82
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|TUCLK
|12,91
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|% -5,00
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|BRKO
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|% -4,76
|
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|SISE
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|
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|867.320.780
|% 1,88
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|
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|Alış
|Satış
|%
|
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|% -0,50
|
|Euro
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|9,9216
|% -0,18
|
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|
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|% -0,05
|
|Riyal
|2,2435
|2,2548
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|22,66
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,60
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,58
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|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
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|3,60
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