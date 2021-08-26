***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi
26.08.2021 14:38
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş. arasında bugün (26.08.2021) Kalyon Jet Hangarı Projesi Mekanik Tesisat işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3.550.510,60 TL+KDV dir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960556
BIST
17:241.450
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|: 1.456
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:24
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|56.585.034
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.394.212
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.782.147
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.697.783
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.141.797
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.688.891
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,30
|23.178.756
|% -9,52
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|SNGYO
|4,03
|92.401.394
|% -8,82
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|THYAO
|12,79
|1.434.686.740
|% 2,32
|
|GARAN
|9,47
|993.472.685
|% -0,63
|
|BRLSM
|11,21
|766.384.754
|% -7,51
|
|GESAN
|24,62
|587.688.891
|% -9,95
|
|PETKM
|6,13
|455.032.489
|% 0,16
|
|MRGYO
|1,14
|422.456.533
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|238.913.335
|% -0,68
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|YKBNK
|2,55
|354.182.123
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|1.434.686.740
|% 2,32
|
|GARAN
|9,47
|993.472.685
|% -0,63
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3958
|8,3986
|% 0,33
|
|Euro
|9,8863
|9,8947
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5457
|% 0,05
|
|Frank
|9,1065
|9,1614
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2308
|2,2420
|% 0,29
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-0,33
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|Altın Gr.
|482
|482
|0,64
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|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
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|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,40
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