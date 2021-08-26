***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi
26.08.2021 15:01
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş. arasında bugün (26.08.2021) Kalyon Jet Hangarı Projesi Elektrik Tesisat işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3.500.000 TL+KDV dir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960563
BIST
17:441.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:448,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0325
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4036
En Düşük
8,3461
17:449,8984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0307
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:44483,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,61
|Açılış
|: 483,58
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.735.513
|% 9,96
|
|DESA
|9,20
|14.788.228
|% 9,92
|
|KTSKR
|62,05
|54.426.665
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.720.049
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.218.913
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.791.679
|% -9,95
|
|BRLSM
|10,95
|800.133.444
|% -9,65
|
|SRVGY
|70,20
|23.517.552
|% -9,65
|
|THYAO
|12,78
|1.515.694.294
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|1.042.414.343
|% -0,63
|
|BRLSM
|10,95
|800.133.444
|% -9,65
|
|GESAN
|24,62
|587.791.679
|% -9,95
|
|PETKM
|6,12
|464.101.129
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,14
|424.473.313
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|241.198.266
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,55
|359.076.780
|% 0,00
|
|THYAO
|12,78
|1.515.694.294
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|1.042.414.343
|% -0,63
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3986
|8,4010
|% 0,36
|
|Euro
|9,8886
|9,8959
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4899
|11,5475
|% 0,07
|
|Frank
|9,1086
|9,1635
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2323
|2,2434
|% 0,35
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,03
|
|Altın Gr.
|483
|484
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,75
|70,75
|-0,53
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:54TMSN
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 17.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 811, 137 adet işlem
-
17:52KLNMA
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 941 adet işlem
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.29 ) 1, 567
-
17:51XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 11, 233.00 milyon TL de
-
17:51BASGZ
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 24.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 246, 707 adet işlem