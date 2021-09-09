***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi
09.09.2021 10:10
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%32
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%18
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ve bağlı ortaklığının cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bugün (09.09.2021) İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Vakıflar Bankası Genel Müdürlük Faz 2 çalışmaları kapsamında
- -Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 1.928.828,56 USD+KDV, 12.739.975,20 TL+KDV
- - Erde Mühendislik, elektrik tesisat işleri için 2.000.000 USD+KDV, 13.000.000 TL+KDV
olmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır.
Faz 2 projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığı yeni sözleşme bedeli toplam 59.000.000 TL+KDV'dir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962951
BIST