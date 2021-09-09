***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıREC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%32Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%18İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih09/09/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin ve bağlı ortaklığının cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bugün (09.09.2021) İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Vakıflar Bankası Genel Müdürlük Faz 2 çalışmaları kapsamında- -Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 1.928.828,56 USD+KDV, 12.739.975,20 TL+KDV- - Erde Mühendislik, elektrik tesisat işleri için 2.000.000 USD+KDV, 13.000.000 TL+KDVolmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır.Faz 2 projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığı yeni sözleşme bedeli toplam 59.000.000 TL+KDV'dir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962951BIST