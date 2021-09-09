Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi

09.09.2021 10:10



***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%32
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%18
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ve bağlı ortaklığının cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bugün (09.09.2021) İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Vakıflar Bankası Genel Müdürlük Faz 2 çalışmaları kapsamında
-        -Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 1.928.828,56 USD+KDV, 12.739.975,20 TL+KDV
-       - Erde Mühendislik, elektrik tesisat işleri için 2.000.000 USD+KDV, 13.000.000 TL+KDV
olmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır.
Faz 2 projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığı yeni sözleşme bedeli toplam 59.000.000 TL+KDV'dir.
          
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962951


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:041.449
Değişim :  -0,27% |  -3,99
Açılış :  1.455  
Önceki Kapanış :  1.453  
En Yüksek
1.457 En Düşük
1.448
BIST En Aktif Hisseler14:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 35,42 54.277.372 % 10,00  
PENTA 111,10 15.008.833 % 10,00  
ORCAY 15,76 86.675.200 % 9,98  
DITAS 16,86 14.773.308 % 9,98  
KTSKR 96,05 30.332.218 % 9,96  
daha fazla
14:02 Alış Satış %  
Dolar 8,4167 8,4191 % -0,22  
Euro 9,9618 9,9687 % -0,24  
Sterlin 11,6487 11,7071 % 0,05  
Frank 9,1406 9,1957 % -0,29  
Riyal 2,2387 2,2500 % -0,17  
daha fazla
14:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 0,95  
Altın Gr. 486 486 -0,94  
Cumhuriyet 3.217 3.266 -6,00  
Tam 3.194 3.275 -13,41  
Yarım 1.544 1.584 -6,48  
Çeyrek 774 792 -3,24  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 0,01  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 -0,01  
B. Petrol 72,68 72,68 1,23  
Seans Raporu 14:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru