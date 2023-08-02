***BRLSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.08.2023 18:23
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRLSM.E payları 03/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179982
BIST
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18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 90,03
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
18:0526,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0276
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
18:0529,5182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0900
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
18:051.677,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,01
|Açılış
|: 1.677,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.676,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,90
|3.696.870.617
|% 10,00
|
|BIGCH
|35,20
|156.155.623
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 10,00
|
|MACKO
|113,30
|141.120.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|153.254.643
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|10.252.948
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|28.043.940
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|13.073.981
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.307.228.586
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,00
|153.496.293
|% -8,65
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 2,38
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 1,06
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,44
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% -1,40
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,58
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 4,98
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 2,94
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9543
|26,9633
|% 0,10
|
|Euro
|29,5079
|29,5182
|% -0,30
|
|Sterlin
|34,1761
|34,3475
|% -0,41
|
|Frank
|30,6074
|30,7918
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1619
|7,1978
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-8,98
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|-6,43
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.978
|11.080
|-51,00
|
|Yarım
|5.493
|5.565
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,77
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|20,52
|20,54
|-0,51
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|-2,14
|