Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRLSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması

24.10.2022 14:31
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması


***BRLSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )

İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
IYF
İlgili Menkul Kıymet Adı
BRLSM.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
25/10/2022
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
24/10/2023
Açıklamalar

Borsamız Ana Pazar'da  işlem gören BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan İnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, İnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş., 25/10/2022-24/10/2023 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde BRSLM.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073552


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:293.985
Değişim :  1,27% |  50,09
Açılış :  3.946  
Önceki Kapanış :  3.935  
En Yüksek
4.009 En Düşük
3.940
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KIMMR 8,80 7.401.509 % 10,00  
DITAS 36,08 10.561.509 % 10,00  
FENER 62,15 370.329.551 % 10,00  
BFREN 2.134,00 95.330.521 % 10,00  
KERVN 0,66 2.509.581 % 10,00  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Dolar 18,5996 18,6035 % 0,12  
Euro 18,3804 18,3893 % 0,32  
Sterlin 20,9418 21,0468 % 0,01  
Frank 18,5171 18,6286 % -0,19  
Riyal 4,9346 4,9594 % 0,12  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 -10,36  
Altın Gr. 987 987 -3,62  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.660 6.764 55,00  
Yarım 3.245 3.302 22,00  
Çeyrek 1.627 1.653 12,00  
Gümüş.Ons 19,08 19,12 -0,33  
Gümüş Gr. 11,40 11,42 -0,21  
B. Petrol 91,60 91,60 0,26  
Seans Raporu 17:29
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru