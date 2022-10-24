***BRLSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***BRLSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [BRLSM]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adıİnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş.Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduIYFİlgili Menkul Kıymet AdıBRLSM.EEski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adıİnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş.Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih25/10/2022Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih24/10/2023AçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem gören BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan İnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, İnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş., 25/10/2022-24/10/2023 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde BRSLM.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073552BIST