***BRLSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
24.10.2022 14:31
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
IYF
İlgili Menkul Kıymet Adı
BRLSM.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
25/10/2022
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
24/10/2023
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem gören BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan İnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, İnfo Yatirim Menkul Değerler A.Ş., 25/10/2022-24/10/2023 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde BRSLM.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073552
BIST
17:293.985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 50,09
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:2918,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:2918,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:29985,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,31
|Açılış
|: 985,16
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KIMMR
|8,80
|7.401.509
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.561.509
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|370.329.551
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.330.521
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|PENTA
|70,85
|250.867.309
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|900.890.653
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,90
|1.383.652.131
|% -9,46
|
|YEOTK
|53,50
|414.301.224
|% -7,12
|
|THYAO
|99,35
|7.105.930.394
|% 1,43
|
|EREGL
|30,46
|3.548.732.194
|% 3,11
|
|SISE
|32,62
|2.861.293.466
|% 1,94
|
|KRDMD
|12,57
|2.627.549.854
|% 2,03
|
|SASA
|99,80
|2.591.359.058
|% 7,14
|
|EKGYO
|4,66
|1.867.907.740
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,52
|2.046.689.112
|% 0,42
|
|KRDMD
|12,57
|2.627.549.854
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,99
|382.500.603
|% 1,53
|
|TSKB
|2,92
|550.626.616
|% 0,69
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5996
|18,6035
|% 0,12
|
|Euro
|18,3804
|18,3893
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,9418
|21,0468
|% 0,01
|
|Frank
|18,5171
|18,6286
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,12
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,36
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.660
|6.764
|55,00
|
|Yarım
|3.245
|3.302
|22,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,60
|91,60
|0,26
|