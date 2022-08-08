***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2022 15:17
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052894
BIST
17:252.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 47,28
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:2517,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:2518,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1094
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:251.030,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.030,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:25
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.116.048
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.157.997
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.143.022
|% 9,98
|
|PARSN
|41,00
|118.091.881
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.035.327
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.050.227
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|251.566.600
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,54
|28.740.024
|% -8,61
|
|THYAO
|58,75
|4.434.736.313
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,47
|2.438.916.763
|% -0,86
|
|EREGL
|28,58
|1.978.435.928
|% 3,63
|
|SISE
|24,04
|1.809.593.784
|% 2,74
|
|SASA
|52,00
|1.743.259.513
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,47
|2.438.916.763
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,29
|896.305.958
|% 3,62
|
|TSKB
|3,23
|1.183.052.217
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,19
|1.349.155.887
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,22
|761.078.334
|% 2,43
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9398
|17,9570
|% 0,25
|
|Euro
|18,3092
|18,3507
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,7151
|21,8240
|% 0,73
|
|Frank
|18,7721
|18,8852
|% 1,21
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,19
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,17
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.916
|6.972
|-18,00
|
|Yarım
|3.370
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|95,07
|95,07
|0,15
|
Seans Raporu
17:25
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17:40BMSTL
Yüzde 6.36 oranında artışla 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 798, 363 adet işlem
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 88 artarak (% 1.96 ) 3, 014
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17:39XU100
Endeks 2, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 41, 607.00 milyon TL de
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17:39RODRG
Yüzde 7.44 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 375 adet işlem
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17:38FENER
Yüzde 7.86 oranında artışla 54.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 028, 255 adet işlem