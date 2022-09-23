***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 12:27
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064847
BIST
12:363.320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 25,11
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.290
12:3618,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0870
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
18,4059
En Düşük
18,3035
12:3617,9540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0873
|Açılış
|: 11,4708
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5781
|
18,0936
En Düşük
17,9248
12:36982,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,37
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:36
|ULKER
|21,78
|138.300.495
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|182.815.582
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|7.082.639
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|145.739.114
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|95.510.603
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.756.598
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|16.521.075
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|7.150.052
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|10.873.123
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|31.192.418
|% -9,91
|
|THYAO
|72,40
|2.476.481.569
|% 1,54
|
|SASA
|59,95
|1.171.121.864
|% 3,27
|
|SAHOL
|27,74
|1.031.608.073
|% 1,76
|
|EKGYO
|4,04
|974.503.010
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,58
|941.416.358
|% -2,19
|
|EKGYO
|4,04
|974.503.010
|% 0,25
|
|ZOREN
|4,44
|552.836.237
|% 4,72
|
|VAKBN
|7,58
|941.416.358
|% -2,19
|
|HALKB
|7,67
|812.635.887
|% -1,67
|
|CEMAS
|1,63
|138.996.735
|% 5,16
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3981
|18,4056
|% 0,47
|
|Euro
|17,9443
|17,9540
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,5262
|20,6291
|% -0,10
|
|Frank
|18,6928
|18,8054
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8794
|4,9039
|% 0,58
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-13,15
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.735
|-1,00
|
|Tam
|6.654
|6.738
|-24,00
|
|Yarım
|3.242
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,09
|
|B. Petrol
|89,03
|89,03
|-1,43
|