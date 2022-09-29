***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 10:59
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065848
BIST
13:483.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -6,53
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:4818,5507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:4818,0568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0370
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:48983,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,08
|Açılış
|: 983,17
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:46
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,15
|59.110.747
|% 9,58
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|GESAN
|86,95
|336.216.405
|% 7,68
|
|ISGYO
|6,65
|13.242.231
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.249.720
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,12
|480.498.549
|% -9,57
|
|KMPUR
|53,10
|167.066.785
|% -8,53
|
|BAGFS
|24,02
|87.211.589
|% -6,54
|
|THYAO
|69,15
|1.592.885.368
|% 0,29
|
|HEKTS
|56,95
|1.374.978.144
|% -4,29
|
|ASELS
|29,64
|1.275.775.899
|% 3,13
|
|SASA
|65,85
|1.025.843.314
|% -2,59
|
|YKBNK
|7,10
|971.305.196
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,83
|382.940.301
|% -1,61
|
|EKGYO
|3,92
|717.532.415
|% 1,29
|
|ZOREN
|3,12
|480.498.549
|% -9,57
|
|TSKB
|2,40
|338.097.761
|% 2,56
|
|YKBNK
|7,10
|971.305.196
|% 0,57
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5262
|18,5429
|% 0,13
|
|Euro
|18,0414
|18,0589
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,0465
|20,1470
|% -0,20
|
|Frank
|18,8124
|18,9257
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9182
|4,9428
|% 0,43
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,88
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.617
|6.679
|-102,00
|
|Yarım
|3.220
|3.265
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,18
|88,18
|0,13
|