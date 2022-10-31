***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 13:56
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075254
BIST
15:253.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 53,19
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:2518,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:2518,4723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0643
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:25980,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,74
|Açılış
|: 980,98
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:23
|AKCNS
|44,00
|103.930.080
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|266.075.704
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|874.657.544
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.040.107
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|117.529.581
|% -7,88
|
|MZHLD
|128,70
|24.883.127
|% -7,87
|
|CEOEM
|13,68
|36.811.139
|% -7,38
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,25
|4.110.765.935
|% 2,37
|
|SASA
|118,70
|2.040.799.943
|% 8,60
|
|AKBNK
|14,42
|1.910.267.618
|% -1,77
|
|SISE
|32,92
|1.564.349.699
|% 1,17
|
|YKBNK
|8,95
|1.534.809.412
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,39
|948.321.464
|% -0,68
|
|YKBNK
|8,95
|1.534.809.412
|% 0,79
|
|ISCTR
|9,04
|1.286.492.542
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,03
|275.335.523
|% -0,98
|
|AKBNK
|14,42
|1.910.267.618
|% -1,77
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6149
|18,6195
|% 0,21
|
|Euro
|18,4633
|18,4727
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,4043
|21,5116
|% -0,52
|
|Frank
|18,5405
|18,6522
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,22
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,75
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.673
|7,00
|
|Tam
|6.606
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.219
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-1,29
|