***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 15:31
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078002
BIST
15:394.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 41,15
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:3918,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1314
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:3918,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0647
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:391.000,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.000,87
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:39
|GUBRF
|162,80
|768.218.958
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.690.270
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.189.511
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.910.982
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|37.080.316
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,92
|11.016.521.807
|% -1,91
|
|THYAO
|114,10
|10.355.107.434
|% 6,44
|
|EKGYO
|4,97
|5.347.245.906
|% 3,76
|
|ASELS
|36,54
|4.752.794.778
|% 2,47
|
|KRDMD
|13,19
|3.958.226.710
|% -4,77
|
|EKGYO
|4,97
|5.347.245.906
|% 3,76
|
|KRDMD
|13,19
|3.958.226.710
|% -4,77
|
|SKBNK
|2,14
|579.014.808
|% 2,88
|
|PETKM
|14,38
|3.089.420.909
|% -1,84
|
|YKBNK
|9,57
|1.959.476.995
|% 1,70
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6084
|% 0,71
|
|Euro
|18,5877
|18,5997
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,2500
|21,3566
|% 0,16
|
|Frank
|18,7034
|18,8161
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,62
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,64
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.691
|6.740
|-8,00
|
|Yarım
|3.260
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,41
|0,05
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|-0,70
|