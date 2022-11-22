***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 10:01
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081527
BIST
10:304.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 83,66
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.661
En Düşük
4.567
10:3018,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:3019,1272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0528
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:301.043,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.043,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:30
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|13.525.558
|% 9,99
|
|AZTEK
|33,50
|46.791.690
|% 9,98
|
|TDGYO
|10,29
|3.476.199
|% 9,94
|
|SEYKM
|10,52
|49.071.447
|% 9,93
|
|SILVR
|17,34
|4.764.061
|% -9,97
|
|YUNSA
|70,35
|9.164.327
|% -4,55
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|VKING
|12,00
|6.084
|% -4,00
|
|COSMO
|91,50
|352.001
|% -3,79
|
|SASA
|147,30
|2.376.227.294
|% 8,39
|
|HEKTS
|40,00
|1.720.128.320
|% 6,95
|
|EREGL
|38,70
|1.422.770.724
|% 2,65
|
|THYAO
|108,50
|1.260.530.084
|% 1,50
|
|PETKM
|15,64
|939.030.738
|% 2,29
|
|EKGYO
|5,80
|468.327.633
|% 0,35
|
|PETKM
|15,64
|939.030.738
|% 2,29
|
|KRDMD
|13,39
|781.364.708
|% 1,83
|
|YKBNK
|11,37
|642.401.625
|% -0,35
|
|SKBNK
|2,46
|128.279.766
|% 0,41
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6245
|18,6313
|% 0,06
|
|Euro
|19,1197
|19,1272
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,9606
|22,0707
|% 0,09
|
|Frank
|19,3727
|19,4894
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% 0,02
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,71
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|2,25
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.979
|7.072
|0,00
|
|Yarım
|3.395
|3.457
|0,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,07
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|0,12
|
|B. Petrol
|87,68
|87,68
|0,23
|