***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:04
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082469
BIST
11:264.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -10,87
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.914
En Düşük
4.854
11:2618,6366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
11:2619,4376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0310
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4381
En Düşük
19,2550
11:261.051,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.051,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.052,16
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler11:26
|RTALB
|13,75
|101.916.128
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|16.273.216
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|387.509.258
|% 9,99
|
|TETMT
|265,40
|24.416.045
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|26.431.144
|% 9,99
|
|SASA
|117,20
|545.292.638
|% -9,98
|
|KONTR
|157,10
|286.908.390
|% -9,97
|
|MIATK
|126,40
|74.009.062
|% -9,97
|
|HEKTS
|31,50
|414.378.796
|% -9,95
|
|YEOTK
|80,35
|88.879.701
|% -9,77
|
|THYAO
|114,30
|2.804.391.374
|% 0,44
|
|PETKM
|18,19
|2.353.366.358
|% 4,84
|
|ASELS
|48,52
|1.663.689.874
|% 0,66
|
|EREGL
|42,48
|1.654.881.171
|% 1,43
|
|KRDMD
|14,94
|1.570.549.673
|% 0,81
|
|SKBNK
|2,76
|539.381.828
|% 4,15
|
|EKGYO
|6,84
|1.043.024.685
|% -1,01
|
|PETKM
|18,19
|2.353.366.358
|% 4,84
|
|ADESE
|1,75
|201.110.068
|% 3,55
|
|TSKB
|4,11
|462.509.150
|% 5,38
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6255
|18,6366
|% 0,02
|
|Euro
|19,4310
|19,4376
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,4302
|22,5427
|% -0,19
|
|Frank
|19,6338
|19,7521
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,01
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,51
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|7.009
|7.115
|28,00
|
|Tam
|7.031
|7.091
|-18,00
|
|Yarım
|3.410
|3.467
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.733
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|-2,35
|