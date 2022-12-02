***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 10:03
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083832
BIST
10:005.044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,71
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
5.043
10:0018,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6571
En Düşük
18,6155
10:0019,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6579
En Düşük
19,5800
10:001.077,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.077,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler10:00
|UZERB
|134,30
|3.109.521
|% 9,99
|
|OZSUB
|11,23
|384.178
|% 9,99
|
|GOLTS
|145,70
|8.567.451
|% 9,96
|
|BRMEN
|3,12
|452.831
|% 9,86
|
|BRKO
|3,04
|2.288.837
|% 9,75
|
|QNBFL
|105,30
|496.138
|% -8,43
|
|MMCAS
|5,90
|16.196
|% -3,28
|
|COSMO
|102,00
|182.580
|% -2,86
|
|PAGYO
|27,42
|132.713
|% -1,72
|
|SODSN
|41,30
|580.182
|% -1,57
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 0,00
|
|SISE
|39,54
|4.904.513.208
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% 0,00
|
|ASELS
|47,86
|4.234.451.727
|% 0,25
|
|TUPRS
|485,00
|3.738.749.527
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% 0,00
|
|TSKB
|4,09
|1.120.560.264
|% 0,00
|
|DOHOL
|8,30
|1.752.663.837
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,08
|1.629.934.615
|% 0,00
|
|SISE
|39,54
|4.904.513.208
|% 0,20
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6339
|18,6428
|% 0,05
|
|Euro
|19,6235
|19,6313
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,7358
|22,8498
|% -0,04
|
|Frank
|19,8117
|19,9311
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9412
|4,9659
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-4,06
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.188
|7.256
|-18,00
|
|Yarım
|3.486
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,68
|13,70
|0,04
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,12
|