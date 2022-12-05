***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 11:28
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084242
BIST
17:224.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 16,79
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:2218,6338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:2219,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0593
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
17:221.073,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.073,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.073,31
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GLBMD
|12,87
|43.689.461
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|102.081.239
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.805.193
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|302.231.461
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|739.083.254
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|368.104.931
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|105.182.458
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.567.574
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|116.508.276
|% -9,96
|
|THYAO
|139,40
|12.251.907.410
|% 8,65
|
|EREGL
|42,84
|11.617.577.317
|% 3,43
|
|KRDMD
|16,23
|7.797.666.784
|% 9,96
|
|ASELS
|48,92
|4.745.168.401
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,19
|3.862.852.627
|% 0,70
|
|EKGYO
|7,19
|3.862.852.627
|% 0,70
|
|KRDMD
|16,23
|7.797.666.784
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,20
|2.885.896.528
|% -2,30
|
|EREGL
|42,84
|11.617.577.317
|% 3,43
|
|ADESE
|1,85
|426.180.031
|% 9,47
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6240
|18,6374
|% 0,02
|
|Euro
|19,6821
|19,6932
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,8043
|22,9187
|% -0,07
|
|Frank
|19,8114
|19,9307
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% -0,02
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.283
|-9,00
|
|Tam
|7.203
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.493
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,15
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|2,29
|