***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:24
( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085469
BIST
17:294.807
En Yüksek
|Değişim
|: -3,87%
|| -193,54
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
17:2918,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:2919,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1023
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:291.065,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.065,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.067,05
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:26
|YESIL
|4,40
|62.739.149
|% 10,00
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|640.116.849
|% 9,97
|
|KRONT
|98,75
|42.704.357
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|17.974.914
|% 9,94
|
|VBTYZ
|67,50
|41.968.523
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|51.548.703
|% -9,99
|
|ENKAI
|23,86
|2.626.740.097
|% -9,96
|
|EUREN
|15,08
|897.935.072
|% -9,94
|
|KRDMD
|16,89
|13.666.297.458
|% -4,58
|
|THYAO
|131,30
|8.889.744.166
|% -3,17
|
|ASELS
|48,50
|6.192.988.906
|% -1,10
|
|PETKM
|17,17
|5.176.656.385
|% -4,61
|
|EREGL
|40,54
|4.234.902.058
|% -4,79
|
|KRDMD
|16,89
|13.666.297.458
|% -4,58
|
|EKGYO
|6,94
|2.630.397.337
|% -4,14
|
|ADESE
|1,89
|550.900.688
|% 3,28
|
|PETKM
|17,17
|5.176.656.385
|% -4,61
|
|ISCTR
|9,82
|2.572.566.457
|% -3,82
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6425
|% 0,04
|
|Euro
|19,6199
|19,6275
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,6710
|22,7847
|% 0,56
|
|Frank
|19,7983
|19,9176
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,03
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|11,60
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|4,06
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.178
|7.228
|28,00
|
|Yarım
|3.476
|3.534
|14,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|0,14
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|0,40
|