***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:44
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090518
BIST
13:335.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -26,53
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:3318,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:3320,0300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0500
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0350
En Düşük
20,0100
13:331.084,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,32
|Açılış
|: 1.084,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:31
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.038.241
|% 9,97
|
|BALAT
|24,40
|2.947.456
|% 9,32
|
|PLTUR
|17,36
|14.370.105
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|602,10
|3.892.293.954
|% -9,17
|
|IMASM
|221,40
|103.443.558
|% -8,89
|
|CMBTN
|565,50
|35.267.759
|% -7,91
|
|KOZAL
|602,10
|3.892.293.954
|% -9,17
|
|THYAO
|140,50
|3.439.178.750
|% -1,82
|
|ENKAI
|31,98
|3.175.890.541
|% 4,65
|
|KCHOL
|80,80
|2.162.627.860
|% 3,86
|
|ASELS
|57,95
|2.115.595.674
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,19
|1.366.576.202
|% -1,44
|
|YKBNK
|11,75
|1.530.961.938
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,88
|1.557.978.311
|% -0,85
|
|KRDMD
|17,77
|2.071.527.818
|% 0,06
|
|SKBNK
|3,05
|319.065.560
|% -0,97
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7096
|18,7188
|% 0,26
|
|Euro
|19,9074
|19,9227
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,4664
|22,5791
|% 0,35
|
|Frank
|20,0579
|20,1787
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9638
|4,9886
|% 0,24
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,75
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|7.282
|7.392
|-8,00
|
|Tam
|7.328
|7.378
|-21,00
|
|Yarım
|3.549
|3.613
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,29
|-0,15
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|-0,28
|