***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.01.2023 12:14
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092008
BIST
14:595.637
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 128,08
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:5918,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:5920,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:591.099,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.099,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:59
|TUREX
|33,00
|146.868.102
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|595.514.990
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.215.735
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.450.343
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.367.180
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|231.242.937
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,10
|48.912.670
|% -6,66
|
|EREGL
|42,20
|5.362.566.294
|% 2,28
|
|THYAO
|145,40
|5.205.433.875
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,22
|4.467.459.184
|% 5,61
|
|ASELS
|63,70
|3.535.246.826
|% 2,49
|
|TCELL
|40,30
|3.430.374.141
|% 6,39
|
|EKGYO
|9,22
|4.467.459.184
|% 5,61
|
|DOHOL
|11,02
|1.888.736.315
|% 4,16
|
|YKBNK
|12,06
|2.070.595.270
|% 2,12
|
|ISCTR
|13,16
|2.034.008.265
|% 3,05
|
|AKFGY
|5,66
|770.076.189
|% 7,20
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7189
|18,7302
|% 0,15
|
|Euro
|20,0154
|20,0327
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4947
|22,6075
|% -0,20
|
|Frank
|20,1821
|20,3037
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9645
|4,9894
|% 0,08
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,68
|
|Cumhuriyet
|7.404
|7.516
|35,00
|
|Tam
|7.440
|7.498
|65,00
|
|Yarım
|3.603
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
14:59
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-
15:14GOZDE
Yüzde 9.68 oranında artışla 23.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 893, 155 adet işlem
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15:13GARFA
Yüzde 7.01 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 486 adet işlem
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15:12IZFAS
Yüzde 5.77 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 671, 367 adet işlem
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15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 141, 32 artarak (% 2.38 ) 6, 086
-
15:11XU100
Endeks 5, 640 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 69, 978.00 milyon TL de