***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 13:02
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110548
BIST
13:554.648
En Yüksek
|Değişim
|: -5,72%
|| -281,93
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
13:5518,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:5520,1793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0299
|Açılış
|: 20,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:551.134,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.134,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:53
|KONYA
|2.964,50
|90.779.301
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.166.533
|% 10,00
|
|CMBTN
|506,70
|49.081.232
|% 9,98
|
|AFYON
|7,84
|114.888.975
|% 9,96
|
|BMSCH
|14,28
|21.205.167
|% 9,85
|
|AKGRT
|2,88
|47.949.073
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.314.339
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|1.037.751
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.081.668
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.143.202
|% -10,00
|
|THYAO
|130,00
|2.446.581.340
|% -7,08
|
|ASELS
|53,45
|2.052.231.574
|% -9,10
|
|KRDMD
|17,17
|1.966.121.134
|% -2,77
|
|KOZAL
|509,10
|1.339.410.759
|% -2,75
|
|TUPRS
|544,20
|1.314.877.334
|% -5,99
|
|KRDMD
|17,17
|1.966.121.134
|% -2,77
|
|EKGYO
|6,82
|461.059.528
|% -6,19
|
|YKBNK
|8,39
|499.639.771
|% -5,52
|
|BUCIM
|6,04
|307.881.174
|% 8,24
|
|AKBNK
|15,32
|707.390.903
|% -5,43
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8227
|18,8356
|% 0,05
|
|Euro
|20,1849
|20,1923
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,5182
|22,6311
|% -0,21
|
|Frank
|20,2520
|20,3740
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,01
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.664
|7.780
|3,00
|
|Tam
|7.702
|7.752
|-36,00
|
|Yarım
|3.763
|3.793
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|1,78
|