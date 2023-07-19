***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.07.2023 23:23
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173328
BIST
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18:056.571
En Düşük
|Değişim
|: 3,24%
|| 206,28
|Açılış
|: 6.370
|
|Önceki Kapanış
|: 6.365
|
6.300
En Yüksek
6.572
18:0526,8155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0303
|Açılış
|: 79,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 79,5300
|
26,9187
En Düşük
26,7590
18:0530,1379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1305
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
18:0521,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,00
|Açılış
|: 21,66
|
|Önceki Kapanış
|: 21,66
|
21,76
En Düşük
21,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|41,80
|208.543.240
|% 10,00
|
|DGGYO
|45,12
|102.795.801
|% 10,00
|
|TURSG
|15,62
|296.987.475
|% 10,00
|
|ODAS
|8,91
|2.610.529.747
|% 10,00
|
|EMKEL
|18,04
|182.255.615
|% 10,00
|
|VKFYO
|29,24
|18.461.405
|% -9,98
|
|FORTE
|79,35
|330.712.413
|% -9,98
|
|PASEU
|45,00
|2.093.150.286
|% -9,96
|
|VANGD
|12,77
|11.265.581
|% -9,94
|
|AYCES
|208,00
|39.365.056
|% -7,56
|
|THYAO
|223,60
|12.464.489.787
|% 4,49
|
|ASELS
|71,60
|6.135.230.866
|% 3,02
|
|ASTOR
|81,55
|5.738.721.967
|% 4,75
|
|TCELL
|47,12
|5.236.366.960
|% 5,27
|
|SISE
|49,94
|4.139.094.163
|% 2,00
|
|ODAS
|8,91
|2.610.529.747
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,34
|2.385.923.605
|% 0,72
|
|YKBNK
|13,22
|2.895.614.137
|% 2,48
|
|AVOD
|3,96
|794.722.404
|% -1,98
|
|SKBNK
|2,80
|478.242.359
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8089
|26,8147
|% 0,11
|
|Euro
|30,0145
|30,1588
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,5792
|34,7526
|% 0,08
|
|Frank
|31,1177
|31,3051
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1287
|7,1645
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|1,09
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|2,19
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|-59,00
|
|Tam
|11.167
|11.391
|15,00
|
|Yarım
|5.592
|5.722
|8,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.861
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,64
|21,68
|0,01
|
|B. Petrol
|79,55
|79,55
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TCELL
Yüzde 6.17 oranında artışla 47.52 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 803, 857 adet işlem
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17:56DGATE
Yüzde 7.02 oranında artışla 26.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 187, 492 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 200, 06 artarak (% 2.86 ) 7, 187
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17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DGGYO, AZTEK
-
17:55XU100
Endeks 6, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 9 üstünde . İşlem hacmi 107, 439.00 milyon TL de