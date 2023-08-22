***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2023 17:14
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188298
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,35
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
18:0527,2187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0766
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
18:0529,5454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0547
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
18:051.660,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.660,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PLTUR
|16,72
|280.208.130
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.065.796
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.790.558
|% 10,00
|
|FZLGY
|24,22
|422.191.415
|% 9,99
|
|TMPOL
|52,95
|82.788.864
|% 9,99
|
|INGRM
|861,10
|20.220.350
|% -9,99
|
|HKTM
|73,75
|342.192.469
|% -9,95
|
|ONCSM
|200,00
|160.816.629
|% -7,75
|
|TETMT
|1.293,10
|24.595.616
|% -7,30
|
|NATEN
|215,00
|251.238.952
|% -5,91
|
|KONTR
|269,40
|4.715.863.148
|% 6,06
|
|ASTOR
|128,20
|4.111.112.385
|% -4,97
|
|SDTTR
|384,70
|3.590.952.425
|% -4,89
|
|KLSER
|115,90
|2.629.971.026
|% 9,96
|
|GESAN
|93,25
|1.907.042.169
|% -2,97
|
|TRILC
|14,00
|943.609.154
|% 7,36
|
|IHLGM
|1,42
|88.191.094
|% 0,00
|
|GOKNR
|31,64
|1.838.918.554
|% 9,94
|
|FORMT
|2,98
|161.671.657
|% -1,00
|
|AKFYE
|15,81
|826.396.400
|% -2,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1789
|27,2187
|% 0,28
|
|Euro
|29,5335
|29,5454
|% -0,18
|
|Sterlin
|34,5380
|34,7112
|% 0,05
|
|Frank
|30,7992
|30,9847
|% 0,08
|
|Riyal
|7,2314
|7,2677
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|2,53
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.660
|5,94
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.206
|11.317
|71,00
|
|Yarım
|5.620
|5.685
|36,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.842
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,45
|0,09
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
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17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
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17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem