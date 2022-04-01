***BRLSM* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
01.04.2022 13:09
***BRLSM******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014919
BIST
15:132.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 19,67
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:1314,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0278
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6994
En Düşük
14,6377
15:1316,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:13911,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,94
|Açılış
|: 911,79
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:13
|ULUSE
|124,60
|4.103.203
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.868.823
|% 9,91
|
|YKSLN
|7,78
|119.634.142
|% 7,76
|
|KONKA
|14,06
|82.405.739
|% 7,08
|
|TUPRS
|228,20
|1.765.123.112
|% 6,44
|
|PENTA
|344,90
|70.453.531
|% -7,98
|
|ITTFH
|1,37
|49.015.288
|% -5,52
|
|AKFGY
|3,14
|24.195.393
|% -5,42
|
|ETILR
|9,05
|4.502.813
|% -4,13
|
|OYYAT
|46,46
|7.039.512
|% -4,05
|
|THYAO
|32,74
|2.485.062.311
|% 1,49
|
|TUPRS
|228,20
|1.765.123.112
|% 6,44
|
|SISE
|15,31
|1.181.589.285
|% 0,66
|
|YKBNK
|4,14
|757.769.751
|% 1,47
|
|TTKOM
|10,60
|637.694.901
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,14
|757.769.751
|% 1,47
|
|ODAS
|1,74
|314.358.676
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,38
|215.489.772
|% 1,28
|
|TTKOM
|10,60
|637.694.901
|% 1,73
|
|VAKBN
|3,61
|201.114.969
|% 0,84
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6924
|14,6994
|% 0,19
|
|Euro
|16,2375
|16,2506
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,2368
|19,3333
|% 0,08
|
|Frank
|15,8336
|15,9290
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9056
|3,9252
|% 0,19
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-7,57
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.131
|-28,00
|
|Tam
|6.006
|6.155
|-31,16
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-15,07
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,53
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,98
|