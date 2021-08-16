***BRLSM* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
16.08.2021 10:02
***BRLSM******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan ek satış dahil 39.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958199
BIST
11:251.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,49
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.460
En Düşük
1.451
11:258,4785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4603
11:2510,0122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0402
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:25483,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,12
|Açılış
|: 483,41
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:25
|IZFAS
|6,82
|4.376.659
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.565.184
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.938.506
|% 9,95
|
|AGYO
|3,47
|58.633.307
|% 9,81
|
|DAGI
|3,88
|56.242.320
|% -8,71
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MIPAZ
|4,15
|7.863.077
|% -4,60
|
|EDATA
|14,94
|3.376.639
|% -3,98
|
|THYAO
|12,63
|361.854.864
|% 1,69
|
|GARAN
|9,39
|332.533.640
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,54
|218.919.377
|% 2,01
|
|AKBNK
|5,59
|198.631.277
|% 2,01
|
|SISE
|8,63
|179.213.966
|% -0,69
|
|YKBNK
|2,54
|218.919.377
|% 2,01
|
|ODAS
|1,38
|81.308.237
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,59
|198.631.277
|% 2,01
|
|GARAN
|9,39
|332.533.640
|% 1,29
|
|THYAO
|12,63
|361.854.864
|% 1,69
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4754
|8,4785
|% -0,45
|
|Euro
|9,9848
|10,0122
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,7090
|11,7677
|% -0,56
|
|Frank
|9,2315
|9,2871
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2517
|2,2630
|% -0,56
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-4,21
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,60
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-1,16
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40OZBAL
Yüzde 6.24 oranında artışla 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 091, 742 adet işlem
-
11:39DARDL
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 587, 400 adet işlem
-
11:38XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 3, 991.00 milyon TL de
-
11:38ADESE
Yüzde 5.17 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 340 adet işlem
-
11:37TMSN
Yüzde 4.89 oranında artışla 18.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 700, 886 adet işlem