***BRLSM* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.08.2021 17:06
***BRLSM******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi Ekte Yer Almaktadır. (part-5) Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955399
BIST
17:171.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:178,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1030
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6391
En Düşük
8,5140
17:1710,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0417
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
17:17489,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,36
|Açılış
|: 489,83
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:15
|SAFKR
|9,35
|73.075.888
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.567.257
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|777.508.031
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.603.878
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|113.472.881
|% -9,99
|
|KARYE
|10,70
|117.793.379
|% -6,96
|
|EDATA
|16,72
|158.176.882
|% -6,80
|
|BMSCH
|7,86
|50.075.792
|% -6,65
|
|SELVA
|7,57
|47.274.673
|% -5,85
|
|GENIL
|13,00
|777.508.031
|% 9,98
|
|VBTYZ
|20,98
|236.293.252
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,83
|223.051.144
|% 1,10
|
|ESCAR
|18,84
|160.977.122
|% 9,09
|
|EDATA
|16,72
|158.176.882
|% -6,80
|
|GENIL
|13,00
|777.508.031
|% 9,98
|
|ODAS
|1,38
|41.186.465
|% -0,72
|
|HDFGS
|2,72
|47.621.466
|% -4,23
|
|BOBET
|5,14
|86.301.503
|% -0,77
|
|IHLGM
|1,00
|13.973.252
|% 0,00
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6234
|8,6259
|% 1,24
|
|Euro
|10,1473
|10,1546
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,9416
|12,0015
|% 0,94
|
|Frank
|9,4161
|9,4728
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% 1,28
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-39,20
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.227
|3.310
|-40,29
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|-19,48
|
|Çeyrek
|782
|801
|-9,74
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,17
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|-0,23
|