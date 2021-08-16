***BRLSM* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 10:02
***BRLSM******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka arz sonuçları ile idari sorumluluğu bulunanlar ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımlarına ilişkin liste ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958198
BIST
11:361.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,81
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
11:368,4787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0384
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4574
11:369,9800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
9,9800
En Düşük
9,9800
11:36483,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,89
|Açılış
|: 483,63
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:36
|VKING
|8,36
|1.592.705
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.376.659
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.954.457
|% 9,95
|
|AGYO
|3,47
|63.039.387
|% 9,81
|
|DAGI
|3,89
|57.838.037
|% -8,47
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MIPAZ
|4,16
|8.397.458
|% -4,37
|
|IHEVA
|1,05
|7.621.814
|% -3,67
|
|GARAN
|9,41
|374.283.398
|% 1,51
|
|THYAO
|12,64
|372.017.897
|% 1,77
|
|YKBNK
|2,54
|251.038.220
|% 2,01
|
|AKBNK
|5,60
|215.961.517
|% 2,19
|
|KRDMD
|8,36
|203.846.057
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,54
|251.038.220
|% 2,01
|
|ODAS
|1,38
|85.431.193
|% 2,22
|
|GARAN
|9,41
|374.283.398
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,60
|215.961.517
|% 2,19
|
|THYAO
|12,64
|372.017.897
|% 1,77
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4730
|8,4787
|% -0,45
|
|Euro
|9,9700
|9,9800
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,7175
|11,7763
|% -0,49
|
|Frank
|9,2392
|9,2949
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2538
|2,2651
|% -0,47
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-4,08
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|-1,15
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:50BRYAT
Yüzde 6.01 oranında artışla 382.50 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 752 adet işlem
-
11:49AGYO
Yüzde 9.81 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 216, 373 adet işlem
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KOZAA, YKBNK
-
11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 99 artarak (% 0.78 ) 1, 291
-
11:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, IZFAS, VKING, UFUK, PENTA