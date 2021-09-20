Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRLSM* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2021 19:04



***BRLSM******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11-13 Ağustos 2021 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları, 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurumumuz tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 19 Eylül 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 9,10 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964614


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.386
Değişim :  -0,45% |  -6,30
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 55,00 169.739.865 % 10,00  
PENTA 148,50 31.200.633 % 10,00  
ORCAY 17,17 219.107.868 % 9,99  
UZERB 30,82 409.109 % 9,99  
RALYH 4,19 14.504.370 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6279 8,6321 % -0,38  
Euro 10,1198 10,1240 % -0,36  
Sterlin 11,7511 11,8100 % -0,42  
Frank 9,3022 9,3582 % -0,01  
Riyal 2,2944 2,3059 % -0,42  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 11,75  
Altın Gr. 493 493 1,38  
Cumhuriyet 3.266 3.315 19,00  
Tam 3.250 3.332 18,07  
Yarım 1.571 1.612 8,74  
Çeyrek 788 806 4,37  
Gümüş.Ons 22,56 22,58 0,30  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,06  
B. Petrol 74,18 74,18 0,26  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru