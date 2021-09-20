***BRLSM* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRLSM******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BRLSM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11-13 Ağustos 2021 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları, 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurumumuz tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 19 Eylül 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 9,10 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964614BIST