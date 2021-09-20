***BRLSM* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 19:04
***BRLSM******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11-13 Ağustos 2021 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları, 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurumumuz tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 19 Eylül 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 9,10 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964614
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.383
18:058,6321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0326
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
18:0510,1240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0369
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
18:05493,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 493,00
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
495,47
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|55,00
|169.739.865
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|31.200.633
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|219.107.868
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|409.109
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.504.370
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|31.630.112
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.260.657
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,87
|31.785.603
|% -8,31
|
|SANFM
|23,14
|11.930.564
|% -7,44
|
|HUBVC
|10,77
|95.656.620
|% -7,24
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|TUPRS
|109,70
|813.304.040
|% 2,05
|
|TEZOL
|16,85
|646.395.493
|% -6,08
|
|EREGL
|16,06
|627.448.366
|% -2,61
|
|YKBNK
|2,38
|473.715.995
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|323.167.935
|% -0,56
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|KRDMD
|6,31
|582.910.564
|% -2,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6279
|8,6321
|% -0,38
|
|Euro
|10,1198
|10,1240
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,7511
|11,8100
|% -0,42
|
|Frank
|9,3022
|9,3582
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,75
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|74,18
|74,18
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
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