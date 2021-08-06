***BRLSM* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BRLSM******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler [BRLSM]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ve Yönetim Kurulu Kararı ek' tedir Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955449BIST