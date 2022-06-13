***BRLSM* *GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.06.2022 09:10
***BRLSM******GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRLSM, GRNYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E Pay Başına Brüt Temettü 0,0439542 TL Teorik Fiyat: 8,356 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GRNYO.E Pay Başına Brüt Temettü 0,0106666 TL Teorik Fiyat: 2,259 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036833
BIST
10:562.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -9,13
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
10:5617,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1333
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,0425
10:5618,0886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0770
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,8779
10:561.027,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.028,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler10:54
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.314.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|BERA
|13,48
|164.752.588
|% 7,84
|
|DOBUR
|47,96
|5.156.220
|% 7,82
|
|TSGYO
|5,70
|33.319.166
|% -6,25
|
|TETMT
|225,00
|2.332.020
|% -4,13
|
|SOKM
|13,40
|51.484.194
|% -4,01
|
|MEPET
|3,15
|749.635
|% -3,96
|
|ULUUN
|19,98
|39.459.680
|% -3,85
|
|THYAO
|47,16
|1.382.218.279
|% 0,99
|
|EREGL
|32,24
|537.950.211
|% -3,01
|
|SISE
|22,16
|451.082.337
|% -0,27
|
|SASA
|43,14
|402.223.714
|% -1,87
|
|KRDMD
|13,66
|333.228.746
|% -2,36
|
|DOHOL
|4,05
|301.996.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|187.087.798
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,74
|184.435.671
|% -0,21
|
|SEGYO
|1,18
|41.680.338
|% 1,72
|
|TSKB
|2,39
|83.306.034
|% -0,42
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2465
|17,2557
|% 0,85
|
|Euro
|18,0607
|18,0954
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,0230
|21,1284
|% 0,08
|
|Frank
|17,3009
|17,4051
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5763
|4,5992
|% 0,64
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-14,56
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,10
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,50
|