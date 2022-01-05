***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [BRLSM]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduIYFDönem22.12.2021-04.01.2022AçıklamalarBirleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E)) paylarında 22.12.2021 – 04.01.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988990BIST