***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
18.01.2022 16:22
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
05.01.2022 – 17.01.2022
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E)) paylarında 05.01.2022 – 17.01.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994886
BIST
16:402.056
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -29,88
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.044
16:4013,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1447
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
16:4015,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1303
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
16:40792,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,16
|Açılış
|: 792,33
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,40
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler16:38
|IZTAR
|23,10
|54.825.374
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,25
|80.437.914
|% 9,83
|
|KAPLM
|38,02
|29.531.531
|% 8,20
|
|KUTPO
|100,80
|122.946.889
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.054.768
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|12,00
|3.011.249.804
|% 0,08
|
|THYAO
|27,52
|2.786.584.722
|% -2,69
|
|KRDMD
|12,33
|2.473.376.955
|% -3,37
|
|YKBNK
|4,08
|2.071.288.941
|% 1,24
|
|AKBNK
|7,80
|1.544.973.584
|% 0,65
|
|YKBNK
|4,08
|2.071.288.941
|% 1,24
|
|GARAN
|12,00
|3.011.249.804
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,47
|537.476.033
|% -1,59
|
|AKBNK
|7,80
|1.544.973.584
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,33
|2.473.376.955
|% -3,37
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5708
|13,5864
|% 1,11
|
|Euro
|15,4490
|15,4628
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,3826
|18,4748
|% 0,57
|
|Frank
|14,7572
|14,8461
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6038
|3,6219
|% 0,95
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|792
|793
|6,50
|
|Cumhuriyet
|5.266
|5.345
|46,00
|
|Tam
|5.238
|5.371
|41,41
|
|Yarım
|2.532
|2.598
|20,03
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|10,02
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:50KRDMB
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 426, 272 adet işlem
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16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 81 kaybederek (% -1.77 ) 2, 271
-
16:49XU100
Endeks 2, 051 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 28, 020.00 milyon TL de
-
16:48KRDMB
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 661 adet işlem
-
16:47KRDMA
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 501, 310 adet işlem