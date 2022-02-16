***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.02.2022 10:19
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
02.02.2022 - 15.02.2022
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 02.02.2022 – 15.02.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002037
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0063
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6104
En Düşük
13,5800
18:0515,4788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
18:05819,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,43
|Açılış
|: 819,93
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
820,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5874
|13,6032
|% 0,05
|
|Euro
|15,4513
|15,4788
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,4122
|18,5045
|% -0,08
|
|Frank
|14,6978
|14,7864
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6147
|3,6328
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|1,62
|
|Altın Gr.
|820
|820
|1,50
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,76
|93,76
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de