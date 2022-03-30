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***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

30.03.2022 13:26
***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
16.03.2022 ? 29.03.2022
Açıklamalar

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 16.03.2022 – 29.03.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.  Saygılarımızla.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013952


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 103,00 10.751.188 % 9,98  
ISFIN 3,42 290.230.055 % 9,62  
KLNMA 15,75 800.208 % 9,37  
CRFSA 35,30 42.004.341 % 8,28  
ETILR 9,20 1.833.943 % 8,24  
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13:44 Alış Satış %  
Dolar 14,6773 14,6824 % 0,75  
Euro 16,3368 16,3485 % 1,01  
Sterlin 19,2201 19,3165 % 1,04  
Frank 15,7841 15,8792 % 1,25  
Riyal 3,8996 3,9191 % 0,72  
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13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 0,74  
Altın Gr. 906 906 6,84  
Cumhuriyet 6.005 6.096 52,00  
Tam 5.978 6.127 53,66  
Yarım 2.890 2.964 25,96  
Çeyrek 1.449 1.482 12,98  
Gümüş.Ons 24,76 24,78 -0,01  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 0,09  
B. Petrol 110 110 1,91  
Seans Raporu 13:44
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