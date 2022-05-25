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***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

25.05.2022 20:58
***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
11.05.2022-24.05.2022
Açıklamalar

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 11.05.2022 – 24.05.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032508


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DAGHL 27,06 5.487.181 % 10,00  
ARCLK 74,40 543.372.341 % 9,98  
GZNMI 31,78 63.096.251 % 9,97  
ALKA 39,34 54.243.025 % 9,95  
LIDFA 8,29 36.861.402 % 9,95  
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Euro 17,4241 17,4607 % 0,95  
Sterlin 20,4722 20,5749 % 1,75  
Frank 16,9015 17,0034 % 1,26  
Riyal 4,3367 4,3584 % 1,34  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 -11,94  
Altın Gr. 973 973 7,00  
Cumhuriyet 6.471 6.569 62,00  
Tam 6.442 6.604 64,66  
Yarım 3.114 3.195 31,28  
Çeyrek 1.562 1.597 15,64  
Gümüş.Ons 22,01 22,05 -0,09  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 0,12  
B. Petrol 111 111 0,75  
Seans Raporu 18:05
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