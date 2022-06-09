***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
09.06.2022 12:55
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
25.05.2022-07.06.2022
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 25.05.2022 - 07.06.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036368
BIST
13:172.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,20
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
13:1717,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0958
|Açılış
|: 17,2430
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2294
En Düşük
17,0843
13:1718,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1753
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:171.024,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.024,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:17
|EUREN
|19,65
|36.356.175
|% 9,96
|
|FONET
|12,78
|36.764.356
|% 7,49
|
|INVES
|35,80
|26.417.237
|% 6,87
|
|MAGEN
|13,16
|62.420.913
|% 6,47
|
|QUAGR
|29,58
|86.620.772
|% 6,25
|
|TSGYO
|6,75
|50.833.180
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|35.077.315
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,00
|68.467.795
|% -8,50
|
|THYAO
|46,44
|3.255.456.572
|% -0,60
|
|SISE
|22,12
|1.588.495.885
|% 1,19
|
|SASA
|43,76
|1.027.038.135
|% 2,20
|
|SAHOL
|19,70
|995.951.295
|% -0,81
|
|TOASO
|64,80
|765.032.123
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,63
|320.580.279
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,16
|134.144.030
|% -7,94
|
|ODAS
|2,94
|294.786.245
|% 2,44
|
|DOHOL
|4,02
|369.624.570
|% 1,26
|
|KARSN
|7,18
|624.539.617
|% 3,01
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2100
|17,2220
|% 0,56
|
|Euro
|18,5030
|18,5691
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,5175
|21,6254
|% 0,52
|
|Frank
|17,5509
|17,6566
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5778
|4,6008
|% 0,57
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,40
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-2,00
|
|Tam
|6.780
|6.951
|-6,60
|
|Yarım
|3.277
|3.362
|-3,19
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,17
|