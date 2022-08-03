***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
03.08.2022 10:02
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
20.07.2022 - 02.08.2022
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 20.07.2022 – 02.08.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051363
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0118
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
18:0518,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3032
En Düşük
18,2181
18:051.020,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.020,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|79,70
|157.377.968
|% 300,00
|
|HEDEF
|7,90
|12.585.338
|% 25,00
|
|HDFGS
|2,19
|25.078.642
|% 14,03
|
|TBORG
|25,28
|2.856.666
|% 10,88
|
|TEKTU
|1,74
|30.842.056
|% 0,00
|
|ADEL
|26,58
|5.891.254
|% 0,00
|
|ADESE
|0,86
|101.609.893
|% 0,00
|
|AGHOL
|74,65
|692.522.064
|% 0,00
|
|AGYO
|4,72
|60.725.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,79
|940.325.282
|% 0,00
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 0,00
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 0,00
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% 0,00
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 0,00
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9463
|17,9527
|% 0,04
|
|Euro
|18,2476
|18,2602
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,7659
|21,8750
|% 0,08
|
|Frank
|18,6686
|18,7810
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7623
|4,7862
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,68
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|4,78
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.811
|6.874
|18,00
|
|Yarım
|3.318
|3.361
|9,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:01XU100
Endeks 2, 648 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 44, 219.00 milyon TL de
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem