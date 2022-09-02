***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
02.09.2022 14:09
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
17.08.2022-30.08.2022
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 17.08.2022 – 30.08.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059616
BIST
14:103.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 48,44
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
14:1018,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
14:1018,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1053
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
14:10998,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,07
|Açılış
|: 998,89
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler14:08
|OYYAT
|25,30
|17.927.644
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|24.388.954
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.350.180
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|45.988.019
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.904.888
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|3.286.151
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,55
|75.741.473
|% -5,73
|
|PENTA
|392,20
|54.547.992
|% -5,13
|
|OSMEN
|31,96
|5.959.681
|% -4,88
|
|NTGAZ
|22,36
|139.058.192
|% -4,69
|
|AKBNK
|12,70
|3.817.778.186
|% 7,17
|
|THYAO
|71,50
|2.743.906.292
|% 0,56
|
|YKBNK
|7,37
|2.194.565.095
|% -2,64
|
|HALKB
|8,39
|1.876.578.732
|% -1,53
|
|GARAN
|22,92
|1.819.015.624
|% 0,88
|
|AKBNK
|12,70
|3.817.778.186
|% 7,17
|
|YKBNK
|7,37
|2.194.565.095
|% -2,64
|
|EKGYO
|4,05
|935.559.517
|% 1,25
|
|HALKB
|8,39
|1.876.578.732
|% -1,53
|
|ISCTR
|8,17
|1.548.405.034
|% 1,62
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2039
|18,2374
|% 0,23
|
|Euro
|18,2014
|18,2169
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,0126
|21,1179
|% 0,37
|
|Frank
|18,4727
|18,5840
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8332
|4,8574
|% 0,15
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,36
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.803
|46,00
|
|Tam
|6.730
|6.784
|19,00
|
|Yarım
|3.279
|3.317
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,06
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|1,66
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:23XU100
Endeks 3, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 35, 956.00 milyon TL de
-
14:22HKTM
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 953, 526 adet işlem
-
14:21YAYLA
Yüzde 7.16 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 311, 770 adet işlem
-
14:20POLHO
Yüzde 4.88 oranında artışla 6.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 452, 863 adet işlem
-
14:19ATSYH
Yüzde 5.22 oranında artışla 165.20 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 745 adet işlem