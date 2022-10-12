***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
12.10.2022 11:13
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
28.09.2022-11.10.2022
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 28.09.2022 - 11.10.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071067
BIST
11:163.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -25,78
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
11:1618,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
11:1618,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
11:16997,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,97
|Açılış
|: 997,92
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler11:16
|USAK
|3,74
|71.616.790
|% 10,00
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|13.543.186
|% 9,88
|
|HEKTS
|24,46
|561.545.155
|% 9,86
|
|GESAN
|102,80
|371.042.583
|% 8,50
|
|MEGAP
|4,82
|14.314.321
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|14.314.321
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,98
|80.110.123
|% -7,32
|
|ISGSY
|11,16
|13.241.413
|% -4,94
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|THYAO
|84,70
|1.225.252.194
|% 0,24
|
|ASELS
|32,64
|1.132.062.798
|% 1,18
|
|YKBNK
|8,33
|784.028.272
|% 0,24
|
|ISCTR
|8,39
|768.943.532
|% 1,21
|
|SASA
|82,90
|763.287.023
|% -2,59
|
|EKGYO
|4,29
|473.170.144
|% -0,46
|
|YKBNK
|8,33
|784.028.272
|% 0,24
|
|ISCTR
|8,39
|768.943.532
|% 1,21
|
|AKFGY
|3,99
|255.084.797
|% -2,68
|
|AKBNK
|13,02
|655.957.990
|% -0,31
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5832
|18,5953
|% 0,06
|
|Euro
|18,0701
|18,0795
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,3591
|20,4612
|% 0,13
|
|Frank
|18,6296
|18,7418
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,02
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|6,36
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,48
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.726
|6.782
|14,00
|
|Yarım
|3.277
|3.316
|7,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|0,03
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|0,29
|