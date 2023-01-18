***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
18.01.2023 23:27
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
04.01.2023 - 17.01.2023
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 04.01.2023 - 17.01.2023 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103098
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7467
17:5920,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0299
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3175
En Düşük
20,2457
17:591.148,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.148,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.151,38
En Düşük
1.147,91
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7592
|18,8194
|% 0,11
|
|Euro
|20,2473
|20,3228
|% 0,17
|
|Sterlin
|23,1255
|23,2415
|% 0,01
|
|Frank
|20,4197
|20,5427
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,84
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.151
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.808
|7.879
|-5,00
|
|Yarım
|3.804
|3.856
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.908
|1.928
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-1,23
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında