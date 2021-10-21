***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 19:13
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM)'nin 21.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden BRLSM paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak BRLSM ile 21.10.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup, likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuru yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971773
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,2807
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5004
En Düşük
9,1938
18:0511,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,3099
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
18:05542,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 14,97
|Açılış
|: 542,76
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4901
|9,4944
|% 3,07
|
|Euro
|11,0462
|11,0594
|% 2,88
|
|Sterlin
|13,0260
|13,0913
|% 2,60
|
|Frank
|10,2803
|10,3422
|% 2,98
|
|Riyal
|2,5201
|2,5327
|% 2,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,13
|
|Altın Gr.
|542
|542
|14,61
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,13
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-1,46
|