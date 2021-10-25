***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2021 07:57
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması anın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM)'nin 21.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden BRLSM paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak BRLSM ile 21.10.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup, likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak hazırlanan başvuru dokümanları 22.10.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye iletilmiş ve ilgili süreçler başlatılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972108
BIST
11:021.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.486
En Düşük
1.471
11:029,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1539
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
11:0211,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1876
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1300
|
11,4799
En Düşük
11,1912
11:02564,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 11,04
|Açılış
|: 564,74
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:02
|MERIT
|26,18
|22.867.363
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|2.888.626
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|62.604.529
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|80.241.681
|% 9,91
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|ANGEN
|23,26
|104.838.598
|% -3,65
|
|AGESA
|20,70
|1.419.617
|% -3,45
|
|GARAN
|8,99
|704.524.944
|% -1,43
|
|GUBRF
|64,05
|343.818.852
|% 8,93
|
|TUPRS
|140,80
|270.136.234
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,56
|268.302.598
|% 0,53
|
|EREGL
|19,46
|260.041.296
|% 0,57
|
|GARAN
|8,99
|704.524.944
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,57
|180.248.310
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,96
|104.513.893
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,56
|268.302.598
|% 0,53
|
|AKBNK
|5,43
|172.456.482
|% -0,37
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7538
|9,7565
|% 1,60
|
|Euro
|11,3707
|11,3800
|% 1,68
|
|Sterlin
|13,4151
|13,4824
|% 1,88
|
|Frank
|10,6034
|10,6673
|% 1,54
|
|Riyal
|2,5938
|2,6068
|% 1,61
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,34
|
|Altın Gr.
|563
|563
|9,91
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,16
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|0,71
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
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11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 94 artarak (% 0.12 ) 1, 596
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11:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MERIT, ARTI
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11:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, GARAN, SODA
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11:18XU100
Endeks 1, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 5, 621.00 milyon TL de
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11:16YEOTK
Yüzde 6.47 oranında artışla 69.90 lira fiyatla işlem gören hissede 417, 078 adet işlem