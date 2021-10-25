***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması anın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM)'nin 21.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden BRLSM paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak BRLSM ile 21.10.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup, likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak hazırlanan başvuru dokümanları 22.10.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye iletilmiş ve ilgili süreçler başlatılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972108BIST