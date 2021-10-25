***BRLSM* *IYF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
25.10.2021 18:31
***BRLSM******IYF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [BRLSM, IYF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
IYF
İlgili Menkul Kıymet Adı
BRLSM
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
-
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
26/10/2021
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
24/10/2022
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Yıldız Pazar'ında işlem gören Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972266
BIST
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|Değişim
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|| 13,00
|Açılış
|: 1.475
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|Önceki Kapanış
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1.495
En Düşük
1.471
18:059,5600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0426
|Açılış
|: 9,6050
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,8485
En Düşük
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18:0511,1094
En Yüksek
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|: -0,74%
|| -0,0830
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 11,0900
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11,4799
En Düşük
11,0796
18:05555,13
En Yüksek
|Değişim
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|| 1,57
|Açılış
|: 555,13
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|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
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|AKFGY
|6,27
|35.363.839
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,10
|26.180.753
|% 10,00
|
|MERIT
|26,18
|24.496.990
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|14.396.761
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|816.259
|% 9,97
|
|YUNSA
|12,19
|72.199.715
|% -8,69
|
|KERVN
|0,74
|1.924.850
|% -7,50
|
|AGESA
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|10.527.616
|% -7,04
|
|ANGEN
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|363.992.007
|% -5,80
|
|HLGYO
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|458.051.492
|% -5,69
|
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|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,99
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|GARAN
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|3.857.000.301
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,51
|
|HLGYO
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|%
|
|Dolar
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|9,5600
|% -0,44
|
|Euro
|11,0934
|11,1094
|% -0,74
|
|Sterlin
|13,1136
|13,1794
|% -0,41
|
|Frank
|10,3466
|10,4089
|% -0,92
|
|Riyal
|2,5383
|2,5510
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|16,06
|
|Altın Gr.
|555
|555
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,55
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,03
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|0,64
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