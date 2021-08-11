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***BRLSM* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

11.08.2021 09:45



***BRLSM******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957149


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DAGI 4,66 14.870.545 % 8,62  
DENGE 1,42 1.494.424 % 6,77  
KARYE 12,62 8.551.022 % 6,23  
RODRG 18,86 1.156.055 % 5,72  
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10:04 Alış Satış %  
Dolar 8,6075 8,6120 % 0,16  
Euro 10,0594 10,1116 % 0,18  
Sterlin 11,8593 11,9188 % 0,07  
Frank 9,2744 9,3303 % 0,05  
Riyal 2,2873 2,2988 % 0,17  
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10:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 2,63  
Altın Gr. 478 478 0,89  
Cumhuriyet 3.170 3.218 -39,00  
Tam 3.155 3.235 -35,66  
Yarım 1.525 1.565 -17,25  
Çeyrek 765 782 -8,63  
Gümüş.Ons 23,35 23,38 0,02  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,01  
B. Petrol 71,07 71,07 0,44  
Seans Raporu 10:04
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