***BRLSM* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
11.08.2021 09:45
***BRLSM******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957149
BIST
10:041.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.436
10:048,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6253
En Düşük
8,4782
10:0410,1116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0179
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1189
En Düşük
10,0616
10:04478,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,20
|Açılış
|: 478,76
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler10:04
|MARKA
|5,06
|1.232.095
|% 10,00
|
|DAGI
|4,66
|14.870.545
|% 8,62
|
|DENGE
|1,42
|1.494.424
|% 6,77
|
|KARYE
|12,62
|8.551.022
|% 6,23
|
|RODRG
|18,86
|1.156.055
|% 5,72
|
|IDGYO
|3,63
|140.379
|% -9,93
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|SNPAM
|13,72
|21.101
|% -5,38
|
|DIRIT
|2,86
|22.880
|% -4,98
|
|KRDMD
|8,12
|82.945.848
|% 1,37
|
|GENIL
|15,87
|57.265.727
|% 0,89
|
|GARAN
|9,10
|36.687.671
|% -0,11
|
|EREGL
|19,87
|36.094.033
|% 0,81
|
|THYAO
|12,56
|28.900.230
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,12
|82.945.848
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,48
|17.433.156
|% -0,40
|
|GARAN
|9,10
|36.687.671
|% -0,11
|
|GENIL
|15,87
|57.265.727
|% 0,89
|
|ODAS
|1,37
|4.885.292
|% 0,74
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6075
|8,6120
|% 0,16
|
|Euro
|10,0594
|10,1116
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,8593
|11,9188
|% 0,07
|
|Frank
|9,2744
|9,3303
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2873
|2,2988
|% 0,17
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|2,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|71,07
|71,07
|0,44
|